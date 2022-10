Nach Tod ihres Sohnes: Nick Cannons Ex Alyssa ist schwanger

Nach diesem schweren Schicksalsschlag kehrt etwas Glück in ihrem Leben zurück! Im Dezember vergangenen Jahres verkündete Nick Cannon (42) seinen Fans eine traurige Nachricht: Er und seine mittlerweile Ex-Freundin Alyssa Scott haben ihren kleinen Sohn Zen an einen Hirntumor verloren. Knapp ein Jahr später überrascht das Model seine Fans aber nun mit dieser Neuigkeit: Alyssa ist erneut in freudiger Erwartung!

Diese schöne Nachricht verkündet die Influencerin nun ihrer Community auf Instagram. Mit einem Schnappschuss, auf dem sie einen eindeutigen Babybauch hat, macht sie die News offiziell. "Mit dir an meiner Seite", kommentiert sie ihre Schwangerschaftsverkündigung freudig. Und auch ihre Fans sind total aus dem Häuschen: "Alles Liebe euch", "Ich wünsche euch alles Gute für ein gesundes Baby" oder "Ich freue mich so für dich", schreiben unter anderem drei begeisterte Follower.

Erst vor einigen Monaten widmete die Beauty ihrem verstorbenen Sohn ein paar rührende Zeilen im Netz. "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Zen. Die Wurzel aller Gefühle, die ich heute habe, ist unüberwindliche Liebe. Ich werde diejenige sein, die seine erste Kerze ausbläst. Ich werde mir wünschen, er wäre noch hier bei uns", schrieb sie zu Baby Zens Ehren.

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon mit seiner schwangeren Freundin Alyssa Scott

Getty Images Nick Cannon im Februar 2022

