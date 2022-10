Schwangere Molly-Mae Hague ganz in Weiß auf dem Red Carpet

Molly-Mae Hague (23) setzt ihren Babybauch in Szene! Die britische Love Island-Bekanntheit und ihr Partner Tommy Fury erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind – eine Tochter. Rund zwei Monate ihrer Schwangerschaft stehen der Influencerin noch bevor. Diese stellte sie anfangs auch emotional vor Herausforderungen. Davon ist der Blondine aber nichts anzusehen: Bei einem Event posierte Molly-Mae nun ganz in Weiß mit ihrer Babykugel!

Im Rahmen der Pride of Britain Awards flanierte die 23-Jährige in London über den roten Teppich. Dabei bezauberte Molly-Mae in einer eng anliegenden weißen Robe. Für sie war es der erste Red-Carpet-Auftritt seit ihrer Schwangerschaft. In dem schulterfreien, bodenlangen Kleid konnte die Beauty ihren Babybauch auch perfekt präsentieren. Liebevoll legte die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder die Hände auf ihre Körpermitte.

Zwar sieht Molly-Mae in ihrer Schwangerschaft blendend aus, doch sie selbst stellte bereits Veränderungen fest, mit denen sie nur schwer klarkommt. Erst vor wenigen Tagen entdeckte sie Dehnungsstreifen unter ihren Brüsten. "Sie sind wirklich groß und ich wünschte, ich hätte sie früher bemerkt, sodass ich sie mit Bio-Öl hätte behandeln können", klagte die Britin in einem YouTube-Video.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague im Januar 2022

Action Press / Cat Morley / Avalon Molly-Mae Hague bei den Pride of Britain Awards in London im Oktober 2022

Instagram / mollymaehague Molly-Mae Hague mit Lipfillern

