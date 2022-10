Tränen: Passt "Bauer sucht Frau"-Patricia nicht aufs Land?

Ist Patricia auf dem Land wirklich gut aufgehoben? Die Verwaltungsfachangestellte verbringt im Rahmen ihrer Bauer sucht Frau-Teilnahme ein paar Tage auf dem Betrieb des Ammenkuhhalters Jörg. Zwischen den beiden knistert es schon gewaltig – allerdings gibt es scheinbar einen Haken: Patricia hatte zuvor keinerlei Berührungspunkte mit Landwirtschaft und ist bei allen Arbeiten auf dem Hof sehr ängstlich. Als sie in der vergangenen Folge Trecker fahren musste, kamen ihr zum wiederholten Male die Tränen. Kann das auf Dauer gut gehen?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 26. Oktober 2022, 10:30 Uhr] hervorgeht, ist ein Großteil der Leser der Meinung, dass die 40-Jährige nicht für das Landleben gemacht ist. Von insgesamt 1.097 Teilnehmern finden 778 (72,1 Prozent): "Sie tut sich ja sehr schwer." Nur 301 Teilnehmer (27,9 Prozent) denken, dass Patricia einfach nur noch ein bisschen Zeit brauche, um robuster zu werden und sich mit Trecker, Kühen und Co. anzufreunden.

Doch die Fans zweifeln nicht nur an der Bauernhoftauglichkeit der ehemaligen Pornodarstellerin. Auch dass sie sich nach wenigen Tagen offenbar schon so massiv in Jörg verguckt hat, sehen manche als schlechtes Omen. "Sie vereinnahmt zu sehr und er ist total liebestechnisch verblendet", schrieb ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. "Ich glaube nicht, dass das lange gut geht. Sie ist schon eigenartig", findet ein weiterer.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Patricia und Jörg bei "Bauer sucht Frau" 2022

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Jörg mit seiner Hofdame Patricia

Anzeige

RTL Jörg und Patricia bei "Bauer sucht Frau" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de