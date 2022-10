Wollte Liebe geheimhalten: Lola Weippert teilt Turtel-Pics!

Lola Weippert (26) hat ihre Meinung geändert! Die Moderatorin ist nicht nur im deutschen Trash-TV unterwegs – sie ist nämlich auch Influencerin und dokumentiert ihr Leben fleißig im Netz. Dazu gehörte ebenso ihre Ex-Beziehung. Kurz nach der Trennung betonte die Beauty fest entschlossen, zukünftige Partner nicht mehr zeigen zu wollen. Umso überraschender also, dass sie nicht nur ihren neuen Freund zeigt: Lola teilt auch zahlreiche Turtel-Pics mit ihm!

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass die Temptation Island-Moderatorin den Surfer an ihrer Seite präsentiert. Jedoch scheint es so, als würde Lola mittlerweile in die Welt herausschreiben wollen, dass sie glücklich vergeben ist. So widmete sie ihrem Freund eine ganze Bilderreihe auf Instagram, in der zu sehen ist, wie verliebt sie sich anschauen, abknutschen, kuscheln und herumalbern.

Wie genau dieser Sinneswandel dann doch kam, erklärte sie bisher nicht. Aber im April dieses Jahres meinte Lola zu ihrer Community im Netz noch: "Ich habe gelernt aus der Vergangenheit. Ich werde nicht mehr meinen Freund zeigen. Ich werde nicht mehr potenzielle Freunde zeigen. Ich werde all das raushalten, so gut es geht."

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert (r.) und ihr Freund

Anzeige

Instagram / lolaweippert TV-Star Lola Weippert mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert (r.) und ihr Freund

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lola ihre Meinung geändert hat? Gut, die Bilder sind auch sehr süß. Schon komisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de