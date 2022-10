Zuckersüß: Chrissy Teigen zeigt ihren nackten Babybauch

Chrissy Teigen (36) kann es kaum noch abwarten! Vor einigen Monaten machten die Moderatorin und der "All of Me"-Sänger John Legend (43) ihre Schwangerschaft mit ihrem Baby Nummer drei öffentlich. Seitdem teilt die werdende Mama zur Begeisterung ihrer Fans immer wieder kleine Schwangerschaftsupdates auf Social Media. Jetzt postete Chrissy erneut ein Foto, auf dem sie ihrem mittlerweile recht großen Babybauch stolz in die Kamera hält!

Über Instagram zeigte Chrissy jetzt, wie sie gemütlich auf ihren Nachwuchs wartet. In ihrem neusten Schnappschuss trägt die 36-Jährige einen kurzen geblümten Pyjama in Gelb und Rosa. Stolz hebt sie ihr Schlafoberteil hoch, um ihren mittlerweile ganz schön prallen Babybauch zu zeigen. "Kleide dich für den Job, den du willst – schlafen!", schrieb das Model darunter. Ihr Ehemann John fühlte sich scheinbar angesprochen und witzelte: "Ich würde mit dir schlafen!"

Auch ihre Fans freuten sich über Chrissys kleines Update. "Was für ein toller Bauch", "Ich freue mich so für dich Chrissy! Du siehst umwerfend aus!" oder "Ich kann es kaum abwarten, endlich Bilder von deinem Baby zu sehen! Du hast eine wundervolle Familie!", schrieben einige ihrer Follower.

Instagram / chrissyteigen John Legend, Chrissy Teigen und ihre Kinder Luna und Miles im September 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im September 2022

Getty Images Chrissy Teigen bei den Emmys 2022

