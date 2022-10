Zu jung? TV-Kinderstar Sophia Grace (19) wird erstmals Mama

Sophia Grace Brownlee ist überglücklich! Die Britin steht schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Berühmt wurde sie vor allem durch die gemeinsamen Auftritte mit ihrer zwei Jahre jüngeren Cousine Rosie – erst auf YouTube, dann im Fernsehen. Als Duo Sophia Grace & Rosie waren sie sogar häufiger in der "The Ellen DeGeneres Show" zu sehen. Doch nun macht Sophia mit einer ganz anderen Sache auf sich aufmerksam: Sie ist schwanger!

Auf ihrem YouTube-Kanal machte die inzwischen 19-Jährige öffentlich, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet: "Ich bin heute in der 21. Woche. Der Grund, warum ich es so lange für mich behalten habe, ist, dass ich mir sicher sein wollte, dass alles gut ist." Sie vermutete, dass dies für einige ihrer Zuschauer ziemlich unerwartet kommen könnte – und behielt damit recht. "Ich kann nicht glauben, dass du schon erwachsen bist und bald ein eigenes Baby hast. Ich freue mich so für dich! Du wirst eine tolle Mami sein! Herzlichen Glückwunsch", schrieb eine Userin. Auch viele andere kommentierten, dass sie mit Sophias Videos aufgewachsen seien und deshalb umso überraschter, dass diese nun selbst Mutter wird.

Der Vater des Kindes ist Sophias Freund, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist. Seine Identität bleibt geheim – die Designerin verriet jedoch, dass sie ihn über gemeinsame Freunde kennengelernt hat. Im Interview mit E! News deutete sie an, dass sie das Baby aber offenbar nicht geplant haben: "Am Anfang waren wir natürlich beide ziemlich geschockt und auch überwältigt, weil er auch noch so jung ist. Aber jetzt, wo wir uns daran gewöhnt haben, sind wir beide wirklich begeistert", schwärmte sie.

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee im Mai 2022

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee, Webstar

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee im Dezember 2021

