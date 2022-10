Anne Heches Sohn erhält mehr Kontrolle über ihren Nachlass

Großer Erfolg für Anne Heches (✝53) Sohn Homer (20)! Im August erlag die Schauspielerin ihren Verletzungen, nachdem sie mit ihrem Auto in ein Haus gekracht war. Danach kam es wegen ihres Erbes zu einem Familienstreit. Ihre beiden Söhnen Homer und Atlas wollten zu den einzigen Verwaltern ihres Nachlasses werden, doch Annes Ex James Tupper legte Einspruch ein. Jetzt wurde Homer aber mehr Kontrolle über das Erbe seiner Mutter zugesprochen!

Laut Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, wurden dem 20-Jährigen "besondere Rechte" hinsichtlich der Verwaltung von Annes Erbe eingeräumt Homer darf nun "das gesamte persönliche Eigentum des Nachlasses der Verstorbenen in Besitz nehmen und es vor Schaden, Verschwendung und Verletzung bewahren", wie es in dem Schreiben heißt. Er sei nun verpflichtet, das gesamte Hab und Gut in ein Lagerhaus zu bringen und innerhalb von fünf Tagen eine Bestandsaufnahme der Gegenstände vorzunehmen. Außerdem ist Homer nun auch befugt, die Interessen seiner Mutter bei der Veröffentlichungsvereinbarung ihrer bald erscheinenden Memoiren zu vertreten.

Zusätzlich hat Homer jetzt Anspruch darauf, Kopien von Finanzunterlagen der Emmy-Preisträgerin zu erhalten. In Annes Namen darf er auch persönliche Steuererklärungen einreichen. Er sei nun außerdem in der Lage, Klagen und andere rechtliche Verfahren "einzuleiten und aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen".

