Flug mit Baby: Anne Wünsche sorgt sich wegen Druckausgleich

Für Anne Wünsche (31) steht womöglich ein nervenaufreibender Flug bevor. Im vergangenen Juli durften die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Liebster Karim El Kammouchi (33) ihren Sohn Savio auf der Welt begrüßen. Im Netz gibt die Influencerin ihrer Community seitdem auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Dreifachmama. Nun schlug sie jedoch etwas ernstere Töne an: Anne sorgt sich wegen eines anstehenden Flugs um Savio.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 31-Jährige nun an ihre Fans und begann von ihren Bedenken zu erzählen. "Ich habe so ein bisschen Schiss, dass Savio beim Flug Probleme haben wird mit dem Druckausgleich", berichtete Anne. Sie fuhr fort, dass sie gehört habe, dass man seinem Kind in solch einem Fall etwas zu Trinken anbieten soll. "Was ist, wenn er aber nichts trinken will? Was ist dann? Gibt es da irgendwie einen Plan B?", fragte sie ihre Community verzweifelt. Auch wie es bei den Kindern ihrer Follower war, wollte die Mama im Anschluss noch wissen.

Wenig später meldete sich Anne dann noch einmal vom Flughafen aus. Offenbar hatte sich ihre Nervosität bezüglich des Fluges mit ihrem Sohn auch noch nicht gelegt, denn die Berlinerin schrieb aufgewühlt: "Wir sind jetzt kurz vorm Boarding. [...] Ich bin total gestresst". Wegen all des Trubels habe zu allem Überfluss dann auch noch ihr Deo versagt, verriet sie.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn Sávio

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de