Liebes-Outing: Pietro und Laura wurden von Freund verraten!

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) wollten ihre Beziehung und die Schwangerschaft eigentlich viel länger geheim halten! Der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 und die Influencerin haben im Juni nach ihrem Liebes-Aus bekannt gegeben, dass sie wieder fest zusammen sind. Kurz darauf folgte die Verkündung der Schwangerschaft. Allerdings wurde das Paar von jemandem aus ihrem engsten Freundeskreis gedrängt, diese Neuigkeiten öffentlich zu machen. Jetzt gaben Pietro und Laura neue Details zu dem Verrat preis!

In ihrem Podcast "Laura und Pietro – On Off" sprach das Paar jetzt total offen über diese schwierige Phase. Ein Mitarbeiter einer Zeitung habe Pietro im Urlaub angerufen und ihm gesagt, dass er sowohl von der Beziehung als auch von der Schwangerschaft wüsste – sogar Beweise habe die Person vorlegen können. Inzwischen wüssten Pie und Laura, wer von ihren Freunden sie an die Presse verraten hat. Aber warum hat einer ihrer Liebsten ihnen das angetan? "Geld ist für die Leute das Allerwichtigste", vermutete Pietro.

Die beiden sind immer noch schockiert von der Untreue ihres guten Freundes, dessen Namen sie nicht nennen wollen. "Wir haben das wirklich genossen, dass niemand wusste, dass wir zusammen sind", betonte die Mama in spe. Jetzt wüssten Pietro und Laura aber zumindest, wer ihre richtigen Freunde sind und wem sie nicht trauen können.

ActionPress / Revierfoto Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im März 2022

