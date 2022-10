Nach zwei Jahren: BTN-Liebling Katrin Hamann kehrt zurück

Katrin Hamann (34) ist zurück am Set von Berlin - Tag & Nacht! Als Peggy war die Daily-Darstellerin lange in der Show zu sehen und verdrehte Fitnessfan Joe (gespielt von Lutz Schweigel, 50) den Kopf. Vor zwei Jahren stieg die Blondine aus der Sendung aus, zum Leidwesen vieler Fans. Immer wieder gab es Hoffnungen, dass Peggy zurückkehren könnte – jetzt ist es endlich so weit: Katrin schlüpft wieder in ihre TV-Rolle!

"Ich dachte mir anfangs: 'Was machst du hier? Was quatschst du hier?'", berichtete Katrin gegenüber Bild von ihrem Comeback am BTN-Set. Doch dann sei sie relativ schnell wieder reingekommen: "Das ist wie Fahrrad fahren, man verlernt es nicht. Das war dann so, als wäre ich nicht zwei Jahre, sondern nur ein paar Tage weg gewesen." Am 2. November wird sie als Peggy erstmals wieder zu sehen sein.

Bei sich selbst habe sie in den vergangenen zwei Jahren eine enorme Veränderung festgestellt, fügte Katrin hinzu: "Ich bin viel, viel stärker als vorher. Früher war ich immer ein bisschen impulsiv und sehr energisch, wenn mir etwas nicht gepasst hat." Inzwischen gehe sie viel besonnener an Situationen heran, betonte sie.

