Selten! Emily MacDonagh teilt Urlaubs-Pics mit ihren Kids

Emily MacDonagh genießt die gemeinsame Zeit mit ihrem Nachwuchs! Bevor sie mit Peter Andre (49) ihre Kinder Theodore und Amelia bekam, durften der Sänger und seine Ex Katie Price (44) die gemeinsamen Kids Princess Tiaamii (15) und Junior Savva (17) auf der Welt begrüßen. Nur selten gewähren die Beauty und ihr Mann den Fans Einblicke in ihr Leben als große Patchworkfamilie – wie jetzt: Während Peter mit seinen Ältesten auf dem Red Carpet posiert, gönnte sich Emily mit ihren Kids eine Auszeit in Mexiko!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die TV-Ärztin einige Fotos aus ihrem exotischen Urlaub in Mexiko: Auf den Aufnahmen sieht man Emilys Sprösslinge, wie sie ihre Ferien im kristallklaren Wasser genießen. "Ich wusste gar nicht, wie schön Mexiko ist! [...] Aber ich vermisse dich [Peter] und kann es nicht erwarten, dich eines Tages hierher zu bringen", schrieb Emily unter dem Post.

"Mein Ein und Alles", reagierte Peter unter Emilys Aufnahmen. Aber auch die Fans sind von den seltenen Bildern der Kids begeistert: "Ihr habt wunderschöne Kinder! Ich kann es euch nicht verübeln, dass ihr sie aus dem Rampenlicht fernhaltet" oder "Oh mein Gott, deine Tochter ist so groß geworden", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Getty Images Peter Andre und seine Kinder Junior und Princess

Instagram / dr_emily_official Emily MacDonaghs Tochter Amelia im Oktober 2022

Instagram / dr_emily_official Emily MacDonaghs Sohn Theodore im Oktober 2022

