Wird Peter Andre seine Emily zum Jubiläum erneut heiraten?

Zehn Jahre verheiratet zu sein ist ein echter Meilenstein – das findet auch Peter Andre (51). Der Sänger und seine Frau Emily MacDonagh feiern solche wichtigen Momente gerne in ihrem Leben, wie er in seiner Kolumne für OK! Magazine schreibt. Da würde es sich doch anbieten, die Eheversprechen zu erneuern, oder? Wie der Ex von Katie Price (46) verrät, hat er das bisher nicht in Betracht gezogen. "Emily und ich haben nie wirklich darüber gesprochen, unser Eheversprechen zu erneuern. Vielleicht ist das etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte", schreibt der 51-Jährige.

Peter erklärt auch, warum er bei dem Gedanken an eine Gelübdeerneuerung etwas zögert. Denn TV-Kollege Jamie Oliver (49) hat im vergangenen Jahr ebenfalls sein Eheversprechen an seine Frau Jools wiederbelebt und mit einer großen Feier auf den Malediven zelebriert. Vor wenigen Tagen gestand der Fernsehkoch allerdings, dass er von der ganzen Sache zuerst nicht so angetan war. Außerdem sei ihm die große Party auf der Luxusinsel peinlich gewesen, wie er im Podcast "Newlyweds" verriet. Doch am Tag der Feier habe er mehr Spaß als alle seine Gäste gehabt und es sehr genießen können. Peter ist sich dementsprechend noch unsicher.

Der Moderator und seine Emily haben sich bereits 2010 kennengelernt, doch erst zwei Jahre später näherten sie sich romantisch an. Mittlerweile haben sie drei gemeinsame Kinder, wobei das jüngste erst im April dieses Jahres auf die Welt kam. Der 51-Jährige hat noch zwei weitere Kinder aus seiner früheren Beziehung mit Katie Price, doch das neue Nesthäkchen hat einen besonderen Platz in seinem Herzen. "Ich habe zu all meinen Kindern immer eine Verbindung gehabt, aber dieses Mal mit Arabella habe ich darauf geachtet, dass ich mir seit ihrer Geburt viel Zeit nehme. Weil dies unser letzter Nachwuchs sein wird – so sagen wir es jedenfalls", erklärte er gegenüber Bella Magazine.

Instagram / peterandre Peter Andre und Emily MacDonagh im August 2024

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Arabella Rose Kushner im Juli 2024

