Nach einer Woche: Peter Andres Baby hat noch keinen Namen!

Peter Andre (51) ist erneut glücklicher Vater geworden – doch die Familie steht vor einem Problem! Denn das gemeinsame Kind des Musikers mit seiner Frau Emily hat noch keinen Namen. Und das fast eine Woche nach der Geburt! "Als Eltern könnten wir nicht glücklicher sein. Die einzige Sache ist... Sie hat noch keinen Namen. Hilfe!", schreibt der Brite auf seinem Instagram-Account. In dem Posting, das er kurz nach der Entbindung absetzte, schwärmt er aber auch von seiner kleinen Tochter: "Wir sind so glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heißen!"

Peters Fans nehmen seine Worte als Motivation und schlagen ihm in den Kommentaren sogleich einige Namen vor. Devon, Esmè, Dylan, Robyn und Co. sind ihre Ideen. In seiner Kolumne Planet Pete verriet der 51-Jährige vor der Geburt bereits, welche Namen ihm gut gefallen: Keanu für einen Jungen und Flo, die Kurzform von Florence, für ein Mädchen. "Aber wir haben keine Ahnung, wie wir das Baby nennen werden", versicherte er damals und ergänzte, seine Tochter Millie habe ihren Namen erst nach sechs Wochen bekommen, weil sich das Paar nicht habe entscheiden können.

Für Peter und Emily ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Aus seiner Beziehung mit Katie Price (45) brachte der "Mysterious Girl"-Interpret zwei Sprösslinge mit in die Ehe: Junior (18)und Princess (16). Die beiden sind schon jetzt hin und weg von ihrem jüngsten Geschwisterchen. "Willkommen im Leben, meine wunderschöne kleine Schwester", freut sich Sohnemann Junior im Netz über den Nachwuchs in der Patchworkfamilie.

Instagram / peterandre Emily Andre, Frau von Peter Andre

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

