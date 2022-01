Peter Andre (48) ist stolz auf seine vier Kids! Doch während er seine ältesten Kinder, Princess Tiaamii (14) und Junior Savva Andre (16), die er gemeinsam mit Katie Price (43) hat, seit Kurzem immer öfter in den sozialen Medien zeigt, sind Bilder der beiden jüngsten Kids eine Seltenheit. Bis jetzt: Im Netz veröffentlichte Peter nun einen süßen Beitrag mit Amelia und Theodore!

Der Schnappschuss, den Peter in seiner Instagram-Story postete, zeigt ihn zusammen mit seiner Frau Emily MacDonagh und den beiden Kindern Amelia und Theodore bei einem gemeinsamen Besuch im Aquarium. Um die Privatsphäre ihrer Sprösslinge zu schützen, zeigen der Sänger und seine Frau diese meist nur von hinten. So auch dieses Mal. Doch eines zeigt das Bild ganz deutlich: Die beiden Jüngsten sind mittlerweile ziemlich groß geworden! Vor allem die siebenjährige Amelia wird immer mehr zu einer richtigen Lady.

Wie stolz der 48-Jährige auf seine Kinder ist, zeigte sich bereits in der Vergangenheit. So feierten seine beiden Ältesten zusammen mit ihrem berühmten Vater und dessen Frau Emily, ihr Red-Carpet-Debüt bei den Pride Of Britain Awards. Vielleicht werden die Fans in Zukunft dann auch mehr von Amelia und Theodore zu sehen bekommen.

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre im Juni 2019 in London

Instagram / peterandre Collage: Peter Andre mit seiner Frau Emily und den Kindern Princess, Amelia und Theodore

Getty Images Emily MacDonagh, Junior Savva, Princess Tiaamii und Peter Andre in London im Oktober 2021

