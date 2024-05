Peter Andre genießt Spaziergang mit Emily und Baby Arabella!

Peter Andre (51) und Emily MacDonagh genießen die Freuden des Elterndaseins! Das lassen aktuelle Fotos vermuten, die Mirror vorliegen. Auf diesen ist das Ehepaar während eines gemütlichen Spaziergangs mit seiner neugeborenen Tochter Arabella Rose Andrea zu sehen. Ihren Wonneproppen verstecken die zwei in einem Kinderwagen, bis der Ex von Katie Price (45) die Kleine in eine Tragetasche setzt, die er sich um die Brust schnallt.

Die Aufnahmen des Trios sind seit der Geburt des Babys die ersten gemeinsamen Bilder an der frischen Luft. Bereits wenige Tage zuvor war der Musiker alleine mit seinem Sonnenschein unterwegs – ohne Mama Emily! Ob Peter seiner Liebsten eine kleine Auszeit vom Mama-Alltag ermöglichte? Die Zweisamkeit mit Arabella gefiel dem 51-Jährigen wohl besonders gut: Er strahlte überglücklich und hielt die Neugeborene fest an seinen Körper gekuschelt.

Nicht nur die Eheleute gehen in ihrer Rolle als Eltern auf – auch Junior Savva Andre (18), Arabellas großer Bruder, ist total happy über den Familienzuwachs! Das brachte er kurz nach der Geburt des Babys zum Ausdruck. Auf Instagram kommentierte er die News mit den liebevollen Worten: "Willkommen im Leben, meine wunderschöne kleine Schwester." Für ihn ist das Baby bereits das siebte Geschwisterchen.

