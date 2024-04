Suche nach Babynamen treibt Peter Andre "in den Wahnsinn"!

Peter Andre (51) und seine Frau Emily könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein: Vor wenigen Tagen durften der Sänger und seine Liebste ihr drittes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen – ein kleines Mädchen. Kurze Zeit nach der Geburt gestand der Musiker, dass sie bisher noch keinen Namen für ihren kleinen Schatz gefunden haben. Er bat sogar seine Community um Vorschläge. Unter dem Instagram-Beitrag wollen die Fans jetzt wissen, ob sich die stolzen Eltern mittlerweile entschieden haben. "Immer noch kein Name. Das treibt uns in den Wahnsinn", gesteht der fünffache Papa.

Auch auf eine weitere Frage eines Followers antwortet er ähnlich: "Immer noch kein Name. Ich kämpfe buchstäblich darum. Sie sieht nach keinem der Namen aus, an die wir gedacht haben." Für einen Tipp kann sich der "Mysterious Girl"-Interpret dann aber doch begeistern: Ein Nutzer schlug Athena als Namen für sein Töchterchen vor. "Ich liebe Athena... und es ist griechisch", schreibt Peter dazu. Ob sich die beiden wirklich dazu entschieden haben, ihr kleines Mädchen Athena zu nennen, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Die Geburt ihres kleinen Wunders verkündeten Peter und Emily Anfang April via Instagram. "Nur ein paar Minuten alt... Wir fühlen uns im Moment so überwältigt. Wir sind glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heißen", schwärmte Peter. Dazu teilte er zwei Schnappschüsse, die ihn und seine Liebste mit ihrer kleinen Tochter zeigten.

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Emily MacDonagh, mit ihrem Mann Peter Andre

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Emily Andre, Frau von Peter Andre

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Name Athena? Ich finde ihn superschön! Peter und Emily sollten sich dafür entscheiden. Na ja, ich finde, es gibt deutlich schönere Namen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de