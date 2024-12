Peter Andre erinnert sich an schwierige Geburt von Sohn Theo

Peter Andre (51) hat in einem emotionalen Interview offen über die Geburt seines inzwischen achtjährigen Sohnes Theo gesprochen. Zusammen mit seiner Ehefrau Emily MacDonagh hat der Sänger insgesamt drei Kinder. Theo wurde damals wegen Komplikationen in der Schwangerschaft per Kaiserschnitt geboren. Der Kleine kam über drei Wochen vor dem errechneten Termin auf die Welt. Peter verriet damals gegenüber OK Magazine: "Ich habe meine Augen aus dem Kopf geweint. Es war mein Traum, noch einen Sohn zu bekommen. Ich liebe ihn so sehr, er ist so ein entspanntes Baby. Er ist mein Mini-Ich." Während er diesen Moment als überwältigend schön beschrieb, waren die Umstände für Emily eine Herausforderung.

Emily sprach ehrlich über die Schwierigkeiten in der Schwangerschaft und erklärte, dass Theo bereits ab der 20. Woche durch regelmäßige Übungswehen von sich reden machte. Bei einer Untersuchung in der 34. Woche wurde dann festgestellt, dass er sich in Beckenendlage befand und sein Gewicht abnahm. Aufgrund dieser Risiken entschieden die Ärzte, dass ein Kaiserschnitt nötig sei. "Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte", gab Emily zu, erklärte aber später: "Es war zu gefährlich, auf andere Weise zu entbinden." Trotz allem zeigte sich das Paar nach Theos Geburt erleichtert und überglücklich.

Peter, der bekannt für seine enge Verbindung zu seiner Familie ist, sprach auch über seine anderen Kinder. Er hat insgesamt fünf leibliche Kinder aus zwei Beziehungen: Junior (19) und Princess (17) aus seiner Ehe mit Katie Price (46) und Amelia, Theo und Arabella mit seiner Frau Emily. Zudem betonte Peter, dass er sich weiterhin als eine Vaterfigur für Harvey (22) sieht – Katies ältesten Sohn aus einer vorherigen Beziehung. Peter und Emily sind seit 2015 verheiratet und teilen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre, 2023

Anzeige Anzeige