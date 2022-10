Seltene Einblicke: So war die Beziehung von Kim K. und Pete

So lief es in der Beziehung Kim Kardashian (42) und Pete Davidson (28) wirklich! Kennengelernt hatte sich das einstige Paar im Oktober 2021 in der US-Show Saturday Night Live. Kurz darauf gaben die beiden ihre Beziehung bekannt. Doch die große Liebe sollte es nicht werden: Nach neun gemeinsamen Monaten trennten sich die Influencerin und der Hottie im vergangenen August. Jetzt bekamen die Fans seltene Einblicke in Kims Beziehung mit ihrem Ex Pete!

In der aktuellen The Kardashians-Folge bekommen die Fans Einblicke in die einstige Beziehung von Kim und Pete: Vor ihrem Auftritt in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show überraschte Pete seine Liebste mit einem riesigen Blumenstrauß! "Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Show und Staffel! Ich freue mich so unglaublich für dich und ich bin stolz auf dich! In Liebe, Aladdin", schrieb Pete in einer Notiz und spielte damit auf ihren gemeinsamen "Saturday Night Live"-Sketch an, bei dem sie sich kennengelernt hatten.

Aber auch Kim war von dem Comedian hin und weg! Pete begleitete die Unternehmerin zur Premierenvorführung von "The Kardashians" – was für Kim ein ganz besonderes Erlebnis war: "Pete ist tatsächlich meine Begleitung und ich bin ziemlich aufgeregt", erklärte die 42-Jährige.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022 in Washington

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de