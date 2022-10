Feiern Kim Kardashian und Pete bald ihr Liebes-Comeback?

Läuft immer noch etwas zwischen Kim Kardashian (42) und Pete Davidson (28)? Kurz nach dem Ehe-Aus mit Kanye West (45) kam die Unternehmerin mit dem Comedian zusammen. Doch die große Liebe sollte es nicht werden: Nach neun gemeinsamen Monaten trennten sich Kim und Pete im vergangenen August. Vor wenigen Tagen brachte das einstige Paar die Gerüchteküche aber ordentlich zum Brodeln: In New York verbrachten die beiden gemeinsam Zeit in einem Hotel! Ein Insider verriet jetzt, was wirklich zwischen Kim und Pete läuft!

Eine Quelle äußerte sich nun gegenüber Entertainment Tonight zu einem möglichen Liebes-Comeback: "Pete und Kim stehen immer noch in Kontakt. Es war kein schlimmer Streit oder eine Trennung, also läuft es gut zwischen ihnen und sie stehen weiterhin in Verbindung", hieß es seitens des Insiders. Unklar ist jedoch, ob Kim und Pete wieder miteinander anbandeln wollen oder ob sie einfach nur Freunde sind.

Weder Pete noch Kim äußerten sich bis dato zu den Liebesgerüchten. Allerdings ist schon länger bekannt, dass der 28-Jährige und die Vierfach-Mama in Kontakt stehen! Der Grund: Pete sorgte sich um Kim, nachdem ihr Ex-Mann unter anderem mit antisemitischen Äußerungen polarisierte. "Pete hat Kim ein paar Mal wegen der ganzen Situation mit Kanye geschrieben, weil er sich noch immer um sie als Person sorgt und nachsehen wollte, wie es ihr geht", erklärte eine Quelle gegenüber Hollywood Life.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

