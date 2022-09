Julia Holz happy: Sie kann doch noch dieses Jahr heiraten

Große Freude bei Julia Holz und ihrem Liebsten Iwan. Im vergangenen Februar hatte die Influencerin überglücklich bekannt gegeben, dass ihr Partner um ihre Hand angehalten habe. Eigentlich sollte die feierliche Trauung schon im Oktober stattfinden, aber vor wenigen Wochen verkündete sie dann, dass die Hochzeit gestrichen worden sei. Grund sei ein Krankheitsfall in der Familie gewesen. Nun durfte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit allerdings aufatmen: Julia verriet, dass sie doch noch dieses Jahr heiraten kann.

In ihrer Instagram-Story wandte sich der Webstar nun an die Community, um ihr Glück zu teilen. "Ich habe gerade so geweint vor Freude. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet", begann Julia in ihrem Post zu schreiben. Zum einen soll es ihrem geliebten Familienmitglied wieder besser gehen, zum anderen können Iwan und sie ihre Thailand-Reise antreten. Dort wollen sich die Verlobten bei einer freien Trauung am Strand das Jawort geben.

Während ihres Krebskampfes im vergangenen Jahr habe ihr genau diese Vorstellung Kraft geschenkt, weswegen es nun umso schöner sei, dass dieser einstige Wunsch jetzt wahr wird. "Nächstes Jahr werden wir dann auch kirchlich mit allen zusammen in Deutschland noch mal richtig heiraten, so wie wir uns das auch gewünscht haben", erklärte die Wahl-Mallorquinerin abschließend.

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrem Verlobten Iwan

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, "Goodbye Deutschland"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Influencerin Julia Holz (r.) mit ihrem Verlobten Iwan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de