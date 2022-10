Stress mit zwei Kids: Will Christin Kaeber ein drittes Baby?

Ist Christin Kaebers (33) Familienplanung abgeschlossen? Im Juli hießen die Influencerin und ihr Partner Leons ihr zweites Kind auf der Welt willkommen. Nach Töchterchen Nia durften sie dieses Mal einen Sohn namens Lev begrüßen. Als Zweifach-Mama steht die einstige Survivor-Teilnehmerin jedoch vor einigen Herausforderungen. Sie fürchtet, den beiden nicht gerecht werden zu können. Wünscht sich Christin trotz des Stresses noch ein drittes Baby?

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die 33-Jährige zu möglichem weiteren Nachwuchs. Eigentlich hatte Christin immer gedacht, sie würde sich mit zwei Kindern völlig angekommen fühlen. "Ich denke auch nicht wirklich an ein drittes Wunder, denn mit unseren zwei Mäusen steht uns noch viel bevor. Aber ich kann es auch nicht mehr so ausschließen, wie ich es mit absoluter Gewissheit erwartet hatte", erklärte Christin. Stattdessen sei sie nach ihrer zweiten Schwangerschaft sogar wehmütig gewesen.

Sollte Christin tatsächlich noch ein Kind bekommen – wäre ihr ein Junge oder ein Mädchen lieber? "Beides wäre spannend und in jedem Fall absolut unreal", merkte die Schwester von Liz Kaeber (30) an. Ihr Partner hatte aber sogar schon einmal geträumt, dass sie einen dritten Spross bekommen würden und dieser war ein Mädchen.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Partner Leons

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Sohn Lev

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

