Victoria Beckham entwirft Modekollektion mit Romeos Ex Mia

Victoria Beckham (48) scheint Mia Regan noch immer gern zu haben. Im vergangenen Juli hatte ein Insider offiziell bestätigt, dass sich Romeo Beckham (20) und seine Freundin nach drei Jahren Beziehung getrennt haben. Zuvor hatte es bereits Spekulationen über ein Liebes-Aus gegeben, nachdem das Paar alle gemeinsamen Fotos gelöscht hatte. Offenbar versteht sich die gebürtige Britin jedoch noch gut mit der Mutter ihres Ex-Freundes: Nun verkündeten Mia und Vic, dass sie zusammen eine Modekollektion herausbringen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 48-Jährige nun einige Eindrücke des Fotoshootings für das gemeinsame Projekt. So war Mia beispielsweise dabei zu sehen, wie sie an einem Strand einige Kleidungsstücke der Linie präsentiert. Den Posts des ehemaligen Spice Girls-Mitglieds war zudem zu entnehmen, dass die Kollektion aus sechs Jeans-Teilen besteht und von den 70er- und 90er-Jahren inspiriert wurde. Auch Mia ließ es sich nicht nehmen, ihre Begeisterung über die Zusammenarbeit mit der Designerin zum Ausdruck zu bringen. "Meine allererste Design-Kollaboration mit der fantastischen Victoria Beckham", freute sie sich. Anschließend verriet die Blondine, dass das Duo über ein Jahr an der Konzipierung und Herstellung der Produkte gesessen habe.

In einem Interview mit der britischen Vogue machte Mia dann erneut deutlich, wie viel ihr die Zusammenarbeit bedeute. "Ich hatte das Gefühl, dass [Victoria] mir wirklich vertraut", erzählte die 19-Jährige. Zudem sei es sehr spannend gewesen, die vierfache Mutter "im vollen Arbeitsmodus" zu sehen.

