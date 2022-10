Voll im Trend: Gerda Lewis trägt ihre Haare im Kupfer-Look

Passend zur kalten Jahreszeit hat Gerda Lewis (29) mal wieder eine neue Haarfarbe! Die Influencerin scheint Typveränderungen zu lieben. Denn die Beauty trug ihre Haarpracht schon so in allerlei Farben – von Hellblond bis Mittelblond, Braun und auch Aschblond. Es gibt beinahe keine Farbe, die sie nicht ausprobiert hat. Oder doch? Gerda stattete ihrem Friseur des Vertrauens jetzt wieder einen Besuch ab!

Am Donnerstag präsentierte die 29-Jährige ihren rund eine Million Followern auf Instagram das Ergebnis ihres Beauty-Termins. Von einem Kastanienbraun hat sie sich ihre Mähne nun in einen herbstlichen Kupfer-Look verwandeln lassen. Einen Tag zuvor teilte Gerda ihrer Community mit, dass die "richtige Farbe nur im Tageslicht sichtbar ist". Ihr scheint die Typveränderung auf jeden Fall zu gefallen.

Die Reality-TV-Bekanntheit fragte ihre Fans unter ihrem Reel nach ihrer Meinung. Auf einer Skala von eins bis zehn sollten diese eine Bewertung ihrer neuen Frisur abgeben. Die Reaktionen waren überwältigend. "Zehn von zehn! Es steht dir so gut! Wooow", schrieb ein User. Die meisten fanden, dass Gerda der neue Look so gut gefällt, dass eine "Zehn" für die Bewertung nicht ausreichen würde. So erhielt sie sehr oft zwölf Punkte.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Oktober 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

