Ausgeplaudert: Was für einen Mann würde Eva Benetatou daten?

Was für Ansprüche hat Evanthia Benetatou (30) an einen Mann? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin geriet mit Chris Broy (33), ihrem Ex-Partner und Vater ihres Kindes, in der Vergangenheit mehrfach aneinander – immer wieder lieferten sich die zwei einen heftigen Zoff im Netz. In letzter Zeit raufen sie sich für ihren gemeinsamen Sohn aber zusammen. Aktuell ist die Brünette Single. Aber was müsste ein Mann überhaupt tun, um Eva von einem Date mit sich zu überzeugen?

In einer Instagram-Fragerunde verriet Eva ihren Fans jetzt genau das. "Mir zu 100 Prozent gefallen, süß sein, mich zum Lachen bringen können und mich intellektuell fordern", plauderte die Influencerin aus. Offenbar muss der potenzielle Traummann der 30-Jährigen eine ganze Menge positiver Eigenschaften mitbringen.

Dafür weiß Eva aber auch ganz genau, was sie nicht möchte. Vor einigen Tagen erzählte die Beauty Promiflash nämlich, was beim Daten für sie absolute No-Gos sind: "Wenn man ständig über die Ex redet. Und getrennte Rechnungen. Ich bin da noch voll oldschool und ich finde, dass man die Frau schon einladen müsste. Das sind wahrscheinlich meine griechischen Wurzeln", hielt sie fest.

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Oktober 2022

