Bis 2026 auf Stadiontournee: Ed Sheeran hat noch große Pläne

Ed Sheeran (31) denkt noch lange nicht ans Aufhören. Seit vielen Jahren feiert der "Shape Of You"-Interpret große Erfolge mit seiner Musik. Nun verriet der Brite, dass er vor dem Ende seiner Karriere noch einiges vorhat. "Ich werde noch jahrelang auf Stadiontournee sein. Also selbst wenn ich ein Album herausbringe und es floppt, spiele ich immer noch vor 90.000 Leuten pro Abend. [...] Wir werden wohl erst im Jahr 2026 fertig sein", erzählte er im Radio-Interview mit "The Breakfast Club".

