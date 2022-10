Dianas Begräbnis: Musste Prinz Harry hinter dem Sarg laufen?

Will Prinz Harry (38) dem Königshaus etwas mitteilen? Die Biografie des Briten soll im Januar 2023 erscheinen – und sie wird nicht nur von den Fans sehnsüchtig erwartet. Da für das Buch auch diverse Enthüllungen angekündigt wurden, soll der Palast bereits seine Anwälte mobilisiert haben. Sie rechnen mit jeder Menge Kritik. Und einige Enthüllungen von Harrys Memoiren sorgen schon jetzt für Unruhe!

Das Zentrum von Harrys Autobiografie soll der für ihn wohl schlimmste Tag überhaupt sein: das Begräbnis seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36). Die ausführliche Pressemitteilung des Verlages Penguin Random House beschreibt, dass der junge Prinz gezwungen wurde, hinter dem Sarg seiner Mutter herzulaufen. Diese Entscheidung soll der Hauptgrund sein, weshalb er angefangen habe, die Institution des britischen Königshauses zu hassen. In der Ankündigung scheint eine heftige Anschuldigung zu stecken, die den sensiblen Frieden zwischen Harry und seiner Familie bedrohen könnte.

Bereits der Titel der Biografie scheint ein erhobener Zeigefinger zu sein. "Spare" lautet die Überschrift und ist auf den englischen Ausdruck "the heir and the spare" zurückzuführen, der so viel wie "der Nachfolger und der Ersatzmann" bedeutet. Dieser Titel scheint Harrys Position hinter seinem Bruder Prinz William (40) andeuten zu wollen, der als der Ältere in der Thronfolge über ihm steht und demnach auch höheres Ansehen genießt.

Getty Images Prinz Philip, Prinz William, Charles Spencer, Prinz Harry und Prinz Charles

Getty Images Prinz Harry am Internationalen Nelson-Mandela-Tag

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021 in London

