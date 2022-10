Die schaurigsten Looks auf Sam Dylans XXL-Halloweenparty

Da wurden keine Kosten und Mühen gescheut! Der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer Sam Dylan (31) hat am 27. Oktober allerlei Stars und Sternchen zu einer riesigen Halloweenparty eingeladen. Die Feier stand unter dem Motto "Sweet House of Horror". Natürlich haben die Promis es sich nicht nehmen lassen, die ausgefallensten Kostümen auf dem roten Teppich zu präsentieren. Diese Looks sind besonders im Gedächtnis geblieben!

Beim Betrachten der Kostümwahl fällt auf: Einige Stars setzten eher auf einen sexy Look, während andere wirklich schaurige Verkleidungen wählten. Der Gastgeber höchstpersönlich beeindruckte seine Gäste mit einem teuflisch schönen Kostüm. Ein knallroter Overall, ein Samtcape und ein Dreizack machten das Outfit perfekt. Die TV-Bekanntheiten Vanessa Mariposa (29) und Désirée Nick (66) entschieden sich eher für den verführerischen Look. Die Ex von Diogo Sangre trug ein knappes Lederhöschen mit Spitzen-BH. Désirée wählte ein halbtransparentes schwarzes Glitzerkleid mit tiefem Ausschnitt.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (30) stellte einen Vampir dar, Bachelorette Sharone Battiste (30) rockte den Joker-Look und Goodbye Deutschland-Bekanntheit Danni Büchner (44) verkleidete sich als Skelett. Besonders schockierend waren die Outfits der Koc-Schwestern. Yeliz (28) und Filiz (36) waren beide als das Mädchen aus dem Horrorfilm "The Ring" verkleidet und kaum wiederzuerkennen!

