Henry Cavill bringt neue Freundin erstmals auf Red Carpet

Was für ein schönes Paar! Seit nun etwa anderthalb Jahren geht Henry Cavill (39) mit seiner Freundin Natalie Viscuso durchs Leben. Die zwei machten im April vergangenen Jahres ihre Liebe offiziell und teilen seitdem nur hin und wieder einen kleinen Schnappschuss zusammen. Der Schauspieler nahm die Filmproduzentin jedoch bislang nicht mit auf den roten Teppich oder zu Premieren – bis jetzt! Nun feierten Henry und Natalie ihr Red-Carpet-Debüt!

Am Donnerstagabend fand in New York die Premiere des Films "Enola Holmes 2" statt, in dem Henry Sherlock Holmes spielt. Dort strahlte der The Witcher-Star auf dem roten Teppich Seite an Seite mit seiner Freundin. Henry warf sich für das Event in einen grauen Nadelstreifenanzug mit roter Krawatte, während Natalie sich für ein elegantes beiges Cape-Kleid entschied. Dazu trug sie ihre blonden Haare offen in großen Wellen und wählte ihren roten Lippenstift farblich passend zur Krawatte ihres Partners.

Seine Freundin war jedoch nicht die Einzige, mit der Henry an dem Abend auf dem Red Carpet posierte: Seine Serienschwester Millie Bobby Brown (18), die die Hauptrolle der Enola Holmes spielt, flashte ebenfalls bei dem Event. Sie zog mit ihrem pinken Kleid mit aufgesetzten Blüten definitiv alle Blicke auf sich.

Instagram / henrycavill Natalie Viscuso und Henry Cavill

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso im Oktober 2022

Getty Images Henry Cavill und Millie Bobby Brown, Schauspieler

