Henry Cavill (39) ist glücklich vergeben – und zwar an die Filmproduzentin Natalie Viscuso. Im April 2021 machten die beiden ihr Liebesglück offiziell und scheinen seither glücklich verliebt. Dennoch hält sich der The Witcher-Darsteller über Details zu seiner Beziehung bedeckt und gibt in der Öffentlichkeit nur sehr selten Einblicke oder Fotos mit seiner Partnerin preis. Umso überraschender ist dieses süße Pärchen-Pic der beiden.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 38-Jährige jetzt ein Foto mit seiner Liebsten in der Natur. Das Bild scheint nach einem 13-Kilometer-Lauf entstanden zu sein, den die beiden im Rahmen einer Lauf-Challenge absolviert haben. Unter dem Bild schreibt er, sie hätten sich aufgrund einer Fußverletzung von Natalie und seines harten Drehalltags zunächst vor diesem Lauf gedrückt, aber jetzt haben sie die Challenge gemeistert!

Auch wenn die beiden sich mit offenen Liebeserklärungen und Bildern zu ihrer Beziehung eher bedeckt halten, scheint die Filmproduzentin ihren Henry immer zu unterstützen. Vor einigen Monaten schwärmte sie unter einem Bild ihres Partners auf Social Media: "Du bist wirklich der großartigste Mann, den ich je kennengelernt habe."

Getty Images Henry Cavill, Schauspieler

Instagram / nviscuso Henry Cavill und Natalie Viscuso im Mai 2021

Instagram / henrycavill Natalie Viscuso und Henry Cavill

