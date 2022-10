Katy Perrys Augen-Panne: Das steckte wirklich dahinter!

Katy Perry (38) sorgte mit ihrer Performance für viel Verwunderung! Bei einem Konzert in Las Vegas konnte die US-amerikanische Sängerin offenbar kaum ihr rechtes Auge offen halten – ihr Augenlid klappte auf der Bühne immer wieder scheinbar unkontrolliert herunter. Ein Video von diesem Moment ging daraufhin in den sozialen Medien viral. Aber was steckte denn nun tatsächlich hinter Katys kleiner Augen-Panne? Jetzt sorgte die "Dark Horse"-Interpretin für Klarheit...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Katy jetzt ein kurzes Video von ihrer Performance, bei der ihr rechtes Auge ordentlich Aufsehen erregte. Dieser Moment sei jedoch gar keine Panne, sondern vielmehr sogar geplant gewesen: Dabei handle es sich laut der "The One That Got Away"-Sängerin nämlich lediglich um einen "Partytrick", der sie selbst an eine "kaputte Puppe" erinnere.

Katys Fans waren von ihrem kleinen Partytrick ihres Auges total begeistert. "Das ist genial" oder auch "Wie mache ich das? Ich will das unbedingt lernen!", amüsierten sich beispielsweise zwei Supporter des Popstars in der Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Katy Perry im August 2022

Anzeige

Getty Images Katy Perry bei der Met Gala, 2022

Anzeige

Getty Images Katy Perry, US-amerikanische Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de