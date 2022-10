Nähern sich Romeo Beckham und seine Ex Mia Regan wieder an?

Zwischen Romeo Beckham (20) und Mia Regan fließt offenbar kein böses Blut! Der Fußballer und das Model gingen drei Jahre gemeinsam durchs Leben und wirkten stets sehr glücklich miteinander. Doch im Juli löschte der Kicker plötzlich alle gemeinsamen Pärchen-Pics von seinem Profil. Ein Insider bestätigte wenige Tage später: Die beiden haben sich tatsächlich getrennt! Doch nähern sich Romeo und Mia nun etwa wieder an?

In seiner Instagram-Story repostete der 20-Jährige nun ein Video von der neuesten Kollaboration seiner Mutter Victoria Beckham (48) und seiner Ex-Freundin. Romeo ließ den Clip zwar unkommentiert, doch die Fans fingen in der Kommentarspalte unter dem Teaser prompt an zu spekulieren. "Der Frieden ist wiederhergestellt" und: "Ich glaube, du bist immer noch in sie verliebt", notierten nur zwei von vielen Usern.

Doch warum haben sich die einstigen Turteltauben eigentlich getrennt? Laut eines Insiders soll die Fernbeziehung schuld an dem Liebes-Aus sein. "Er konzentriert sich auf seinen Fußball und lebt in Miami und sie ist in Großbritannien und arbeitet an ihrer Model- und Influencerkarriere", gab der Informant gegenüber Daily Mail preis.

Romeo Beckham und Mia Regan

Romeo Beckham, Fußballer

Model Mia Regan im Juni 2022 in Marrakesch

