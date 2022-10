Pretty in Pink: Millie Bobby Brown strahlt auf Filmpremiere

Millie Bobby Brown (18) beweist mal wieder ihr hervorragendes Modebewusstsein! Vor zwei Jahren stand die Beauty zum ersten Mal als Enola Holmes im gleichnamigen Film vor der Kamera – die Fans waren von der Geschichte rund um Sherlock Holmes' kleine Schwester begeistert. So dauerte es nicht lange, bis Netflix die Fortsetzung des Sequels bestätigte. Jetzt feierte "Enola Holmes 2" seine große Premiere – und auf der zog vor allem Millie alle Blicke auf sich!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte die 18-Jährige am vergangenen Donnerstag die Filmpremiere in New York: Für seinen Auftritt auf dem Red Carpet wählte der Stranger Things-Star ein rosafarbenes Neckholder-Kleid mit schwarzen und silbernen Blumen. Mit einem glamourösen Dutt und silberfarbenen Ohrringen rundete Millie ihren Look perfekt ab. Unterstützt wurde die Schauspielerin von ihrem Freund Jake Bongiovi (20): Der Sohn von Jon Bon Jovi (60) entschied sich für einen klassischen Smoking mit einem dazu passenden schwarzen Hemd.

Auch der Rest des "Enola Holmes 2"-Cast war mit von der Partie: Gemeinsam mit Millie und dem Regisseur Harry Bradbeer posierten Henry Cavill (39), Susan Wokoma, Hannah Dodd, Sharon Duncan-Brewster, Abbie Hern und Serrana Su-Ling Bliss für die Kameras. Henrys Red-Carpet-Look bestand unter anderem aus einem grauen Anzug mit einer dazu passenden Krawatte in Rot.

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im Oktober 2022

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Getty Images Der "Enola Holmes 2"-Cast im Oktober 2022

