So groß geworden! Peter Andre strahlt mit Kids bei Event

Peter Andre (49) ist sichtlich stolz auf seine Kids! Bevor er mit seiner Ehefrau Emily MacDonagh zwei Kinder bekam, durfte der "Mysterious Girl"-Interpret und seine Ex Katie Price (44) bereits ihre beiden Kids Princess Tiaamii (15) und Junior Savva (17) auf der Welt begrüßen. Jetzt bewies Pete: Seine beiden Ältesten sind schon längst keine Kinder mehr – gemeinsam mit Junior und Princess posierte Andre auf dem roten Teppich!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, posierte das Trio am vergangenen Montag auf der Verleihung des Pride of Britain Awards: Für ihren Familienauftritt wählte Peter einen dunkelblauen Anzug mit passender Weste. Dazu kombinierte der Sänger außerdem ein weißes Hemd und braune Lederschuhe. Ebenso wie sein Papa entschied sich auch Junior für einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd in Kombination mit schwarzen Schuhen. Princess strahlte hingegen in einem engen glitzernden Kleid, das sie mit zartem Schmuck perfekt ergänzte.

Obwohl Peter bereits stolzer Vierfach-Vater ist, scheint für den 49-Jährigen noch lange nicht Schluss zu sein: Er kann sich ein weiteres Baby mit seiner Liebsten gut vorstellen! "Wir lieben die Vorstellung, noch ein Kind zu haben, weil die beiden, die wir zusammen haben, die tollsten Kinder sind", verriet er bereits gegenüber OK Magazine.

Getty Images Katie Price mit ihren Kindern Princess und Junior

Getty Images Peter Andre und seine Kinder Junior und Princess

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Frau Emily

