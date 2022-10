Warum trägt Coupleontour-Nessi ihren Ehering nicht mehr?

Coupleontour-Nessi klärt auf! Die Influencerin ist im Juli erstmals Mutter geworden. Seit der Geburt lässt sie ihre Community regelmäßig an ihrem neuen Alltag mit ihrem Baby Olivia Rose teilhaben. Doch die TikTokerin hat es momentan nicht leicht, denn ihre Frau Ina hatte wenige Tage vor der Entbindung einen Schlaganfall erlitten. Einigen Fans ist nicht entgangen, dass Nessi ihren Ehering nun schon seit einigen Monaten nicht mehr trägt. Doch was ist der Grund dafür?

Nachdem sie von ihren Followern mehrmals darauf angesprochen wurde, bezog die Neu-Mama in ihrer Instagram-Story nun Stellung: Ihren Schmuck an den Händen und Armen habe sie bereits seit der Geburt ihrer Tochter abgelegt. Der Grund? "Das stört mich einfach total und ich will ihr auch nicht damit wehtun", stellte Nessi klar. Deshalb trage sie momentan nur Ohrringe und Ketten: "Obwohl ich die wahrscheinlich auch bald abmachen muss, weil sie da schon manchmal daran zieht."

Zwischen der YouTuberin und ihrer Frau Ina scheint also nach wie vor alles bestens zu sein. Erst am Mittwoch schickte ihr die Blondine sogar eine Liebeserklärung aus dem Krankenhaus, die Nessi mit ihrer Fangemeinde teilte. "Ich liebe dich, Baby. Es tut mir leid, dass die Zeit so schwer für uns beide ist. Das ist nicht okay. Aber du machst das toll und gibst mir die Kraft, dass ich hier durchhalten kann", zeigte sie sich dankbar.

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

Instagram / nessiontourx Nessi und Ina von Coupleontour

Instagram / nessiontourx Coupleontour, Influencer-Paar

