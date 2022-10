Coupleontour-Ina schickt süße Liebeserklärung an ihre Nessi

Ina und Nessi geben sich gegenseitig Kraft! Vor einigen Monaten erlitten die Influencer von Coupleontour einen schweren Schicksalsschlag: Während Nessi hochschwanger war, hatte Ina einen Schlaganfall. Seitdem befindet sie sich im Krankenhaus und versucht Schritt für Schritt, zu ihrem alten Selbst zurückzufinden. Ihre Ehefrau unterstützt sie bei diesem Prozess, so gut sie kann: Jetzt widmete Ina ihrer Nessi dankbare Worte.

In ihrer Instagram-Story teilte die Neu-Mama eine Nachricht, die ihr Ina gerade geschickt hatte. "Ich liebe dich, Bebi. Es tut mir leid, dass die Zeit so schwer für uns beide ist. Das ist nicht okay. Aber du machst das toll und gibst mir die Kraft, dass ich hier durchhalten kann", bedankte sie sich liebevoll bei ihrer Frau. Nessis Unterstützung sei unendlich wichtig: "Danke, dass du alles für mich machst und ich immer auf dich zählen kann. Ich lache so gerne mit dir und bin so gerne bei dir."

Zuvor hatte Nessi Ina eine ganz besondere Freude gemacht: Sie fuhr mit ihrem neuen Auto – das die Tiktokerin sich immer gewünscht hatte – zum Krankenhaus und schaffte es, die 26-Jährige in den Wagen zu setzen. Dort drehten sie ganz laut Musik auf und genossen für einen Moment das Gefühl der Normalität.

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour

