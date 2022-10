Yeliz Koc behauptet Jimi sei ohne sie öffentlich irrelevant

Würde ihr Ex ohne Yeliz Koc (28) nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat gemeinsam mit dem "Die Wilden Kerle"-Star Jimi Blue Ochsenknecht (30) eine Tochter. Zuletzt gab es immer wieder Wirbel darum, dass der 30-Jährige angeblich keinen Kontakt zu seiner Tochter habe. Er soll nicht einmal zu ihrem Geburtstag erschienen sein. Gegenüber Promiflash erklärte Yeliz, dass sie sich jetzt nicht mehr über den Vater ihres Kindes äußern wolle.

Bei Sam Dylans (31) großer Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" sprach die 28-Jährige exklusiv mit Promiflash über ihren Ex. "Solange ich nichts über Jimi sage, hört man auch nichts von ihm", behauptete Yeliz. "Deswegen will ich ihm diese Bühne nicht mehr geben. Aktuell ist er abgetaucht, man hört nichts von ihm, es sei denn, ich spreche wieder über ihn. Das gönne ich ihm einfach nicht mehr", führte sie weiter aus.

Erst vor einigen Tagen musste die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrer Tochter ins Krankenhaus. Die Kleine hatte sich mehrmals übergeben und war deshalb dehydriert. Offenbar hatte Yeliz dort schlimme Erfahrungen gemacht. "Ich wurde in meinem Leben noch nie so schlecht behandelt wie in diesem Krankenhaus", hatte die Influencerin in ihrer Instagram-Story berichtet.

Getty Images Yeliz Koch, 2022

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

