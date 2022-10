Horrornacht mit Snow im Krankenhaus: Yeliz Koc ist am Ende

Yeliz Koc (28) ist fix und fertig! Die Influencerin ist vor rund einem Jahr zum ersten Mal Mama geworden – um ihr Töchterchen Snow Elanie Koc (1) kümmert die Reality-TV-Bekanntheit sich aber größtenteils alleine. Zu Jimi Blue Ochsenknecht (30), dem Vater der Kleinen, hat sie nicht das beste Verhältnis. Seit einigen Tagen kränkelte Snow jetzt aber – und musste nun sogar ins Krankenhaus. Dort erlebte Yeliz eine schlimme Nacht!

"Ich wurde in meinem Leben noch nie so schlecht behandelt wie in diesem Krankenhaus", fing die Beauty in ihrer Instagram-Story an. Sie sei am Donnerstag mit ihrer Tochter gegen 18:30 Uhr ins Kinderkrankenhaus in Hannover gefahren, weil es ihr schlechter ging. Nachdem sie dann drangekommen seien, habe eine Ärztin angeordnet, dass Snow an den Tropf und über Nacht im Krankenhaus bleiben muss. Dann sei ewig nichts passiert, mehrere Ärzte hätten daraufhin die Untersuchung wiederholt – obwohl Yeliz ja schon wusste, dass ihre Tochter eine Infusion brauchte. Das sei aber noch nicht alles gewesen: "Dann sagen die mir um zwei Uhr nachts, sie haben kein Zimmer mehr frei und müssen mir jetzt ein anderes Krankenhaus suchen. Das hätten die mir ja schon vor Stunden sagen können, dann hätte ich mich ja selber darum kümmern können."

Im neuen Krankenhaus, in dem sie um drei Uhr nachts ankam, wurde es aber nicht besser. Bei einem Coronaabstrich sei eine Ärztin sehr grob gewesen. "Die hat das so brutal in ihrem Mund gemacht, Snow hat so geschrien, dann hat sie noch ihren Kopf festgehalten, damit sie sich nicht so bewegen kann, obwohl sie schon lange genug im Mund war", erinnerte sich Yeliz. Aktuell hoffe sie darum, so schnell wie möglich nach Hause zu können.

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie Koc im Krankenhaus

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie, September 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

