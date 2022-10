Elektrozaun für Hunde? Iris Klein schockiert Martin Rütter

Iris Klein (55) trifft mit ihrer Hundeerziehung nicht auf viel Begeisterung! Täglich teilte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ihr Leben auf der beliebten Insel Mallorca mit ihren Fans auf Social Media. Stolz zeigte sie vor zwei Tagen ihren neusten Kauf für ihre Finca. Ein Elektrozaun soll als Erziehungsmaßnahme ihre beiden Hunde von der Sitzgarnitur im Garten fernhalten. Iris schockierte Martin Rütter (52) mit dem Video und ist von seiner Reaktion gar nicht begeistert!

"Mal unter uns: Finde nur ich das komplett behämmert, sich das Haus mit Stromzäunen zu dekorieren, weil man seine Hunde nicht vernünftig auslastet?", fragte Martin Rütter seine Fans auf Instagram. Er teilte einen Zusammenschnitt aus den Instagram-Storys von Iris, in denen sie den abgezäunten Sitzbereich und einen ihrer Hunde filmte. Wer nicht hören will, muss fühlen!", begründete sie in dem Video das Stromband und erklärte, das die Hunde nur einen Stromimpuls anstelle eines Stromschlages merken sollen. Laut der 55-Jährigen soll sogar jede elektrische Zahnbürste stärker sein.

Neben Martin hatten auch andere Promis ein Problem mit der Erziehungsmethode – Iris bekam reichlich negative Rückmeldung. Das gefiel der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin nicht und bezeichnete den 52-Jährigen daraufhin als "Möchtegern-Hundetrainer". Martins Fans sind sich trotz Iris Rechtfertigung sicher, dass Hunde und Strom nichts miteinander zutun haben sollten. "So was ist Tierquälerei. Warum haben solche Leute überhaupt Hunde?", "Das darf doch einfach nicht wahr sein" oder "Wie krank ist das denn bitte?!" kommentierten zahlreiche User den Beitrag.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Anzeige

TVNOW / Boris Breuer Martin Rütter, Moderator

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de