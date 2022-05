Daniela Katzenberger (35) stört es! In den vergangenen Wochen spekulierten die Fans immer wieder, ob zwischen der Influencerin und ihrer Halbschwester Jennifer Frankhauser (29) möglicherweise Eiszeit herrscht. Im Netz ist zwischen den beiden nämlich komplette Funkstille. Als Jenny ihre erste Schwangerschaft verkündete, kam von der Goodbye Deutschland-Auswanderin nichts dazu. Dabei unterstützen sie sich sonst immer gegenseitig. Nun stellte Daniela klar: Der öffentliche Zoff geht ihr auf die Nerven!

In ihrem Podcast "Katze und Cordalis" machte die Blondine ihrem Ärger über dieses Thema nun Luft. Sie halte nichts davon, familiäre Streitereien in der Öffentlichkeit auszutragen. "Ich habe keine Lust, dass so etwas nach außen tritt", stellte Dani klar. Sie vermutet, dass ihre Mutter Iris Klein (55) und ihre Halbschwester den Zoff nur öffentlich machten, um ihr einen Denkzettel zu verpassen. "Das nervt mich", erklärte die 35-Jährige.

Auch gegenüber Promiflash hatte sie deutlich gemacht, was sie von öffentlichen Zankereien hält. "Wenn ich was zu sagen habe, dann kann ich die Person auch anrufen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht die Handynummer hätte. Die Leute gehen immer davon aus, wenn ich etwas nicht poste, dass es nicht passiert ist – oder dass wir keinen Kontakt hätten", betonte Daniela im Interview.

Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021

Instagram / jenny_frankhauser Steffen, Jenny Frankhause, Lucas und Sophia Cordalis, Daniela Katzenberger und Peter und Iris Klein

Instagram / danielakatzenberger Reality-TV-Star Daniela Katzenberger

