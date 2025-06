"Reich genug": Martin Rütter müsste nie wieder arbeiten

Martin Rütter (55), bekannt aus dem Fernsehen als der Hundeprofi, hat verraten, dass er finanziell vollkommen abgesichert ist: "Ich habe den Punkt schon vor zehn Jahren erreicht, dass ich nie mehr werde arbeiten müssen", erklärte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Der 55-Jährige hat erfolgreiche TV-Sendungen, betreibt Hundeschulen, schreibt Bücher und füllt bei seinen Live-Auftritten große Hallen. Allein seine Tourneen ziehen bis zu 500.000 Zuschauer pro Runde an. "Jeder zahlt 50 Euro", so Martin. Damit generiert die Showserie Millionenumsätze – auch wenn ein Großteil davon in die Organisation und an die Veranstalter fließt.

Rütter betont, dass dieser Erfolg kein Zufall ist. Er legt großen Wert darauf, sein Geld "extrem konservativ" anzulegen und behält dabei den Überblick: Einmal pro Woche lässt er sich die aktuellen Zahlen schicken, um sicherzugehen, dass sein Vermögen weiterhin stabil bleibt. Auch seine Hundeschulen betrachtet der VOX-Star strategisch. Sie seien – trotz ihrer geringen Rentabilität – eine wichtige Grundlage für seinen Markenaufbau. Erreichte Umsätze von 300.000 bis 400.000 Euro im Jahr seien in diesem Geschäftszweig zwar solide, hätten jedoch eher Basischarakter. Zum Vergleich: Rütter scherzte, dass dieser Betrag nicht ausreichen würde, seinen "siebten Porsche" zu finanzieren.

Privat zeigt sich der Hundeprofi bodenständig und eng verbunden mit der Welt der Tiere. Schon vorher konnte er durch prominente Kontakte wie etwa den von Jana Ina Zarrella (48) sein Netzwerk erweitern und seine Expertise weiterhin unter Beweis stellen. Die Moderatorin schätzte seine Beratung hoch, als sie sicherstellen wollte, dass ihre beiden Hunde harmonisch zusammenleben. Menschen und Hunden das Zusammenleben zu erleichtern, bleibt für Martin mehr als nur ein Beruf – es ist seine Leidenschaft. Dabei behält er stets seinen Humor und den Blick für das Wesentliche: Tiere und Menschen glücklich zu machen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Martin Rütter, Hundeprofi

Anzeige Anzeige

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter im April 2024

Anzeige Anzeige

Die Höhle der Löwen, VOX Martin Rütter bei "Die Höhle der Löwen"