"Erleichterung": Gerda Lewis zieht wieder zurück nach Köln

Das war wohl nix! Vor etwa drei Monaten hatte sich Gerda Lewis (29) in eine neue Lebensphase gestürzt. Die einstige Bachelorette ließ ihre Heimat Köln hinter sich und zog nach Hamburg. Immerhin kannte sie dort bereits einige Leute und suchte auch nach neuen Herausforderungen. Davon reicht es der ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin aber offenbar schon wieder. Gerda zieht jetzt wieder zurück nach Köln!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 29-Jährige aus Hamburg – allerdings nur, um sich von ihrem Apartment zu verabschieden. "Ich werde morgen meine Schlüssel abgeben von der Wohnung, die ich zur Zwischenmiete hatte", erzählte sie. Eine Zukunft in der Hansestadt gibt es für Gerda wohl nicht. Für sie ist das Kapitel Hamburg abgeschlossen. "Habe hier einfach zu viel erlebt, sodass es wirklich eine Erleichterung ist, das hinter mir zu lassen", betonte die Reality-TV-Bekanntheit.

Ob sie dauerhaft in Hamburg leben wird, hatte Gerda schon vor ihrem Umzug dorthin infrage gestellt. "Das kann man sich vorstellen, wie wenn andere ein 'Auslandsjahr' machen wollen", hatte sie im Sommer ihren Instagram-Followern erklärt. Auch wenn sie nun wieder nach Köln zieht, werde die Beauty bestimmt mal wieder nach Hamburg kommen. "Aber nicht mehr so, wie ich es davor geplant hatte", merkte die ehemalige Rosenverteilerin an.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, einstige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Oktober 2022

Anzeige

Action Press / wcrART Gerda Lewis beim Romina Palm x ONYGO Launch in Monheim am Rhein, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de