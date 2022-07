Stadtwechsel: Gerda Lewis freut sich auf neue Lebensphase

Vorfreude bei Gerda Lewis (29)! Die einstige Bachelorette steht vor einer großen Veränderung. Sie will ihre Heimatstadt Köln für drei Monate verlassen und zieht vorübergehend nach Hamburg. Immerhin kennt die Influencerin dort einige Menschen und sucht außerdem auch nach neuen Herausforderungen. Promiflash gab Gerda nun ein Update zu ihren Umzugsplänen – und machte deutlich, dass sie es kaum erwarten kann!

"Meine Wohnung habe ich schon, also die Schlüssel habe ich schon. Ich könnte also ab sofort einziehen", erzählte die 29-Jährige im Gespräch mit Promiflash bei der Premiere von "The Gray Man" in Berlin. In der kommenden Woche will Gerda es somit endlich wagen und vorerst nach Hamburg umsiedeln. "Ich freue mich auf diesen kleinen neuen Lebensabschnitt", betonte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Doch auch in den kommenden Monaten wird sie ihre Heimat nicht ganz hinter sich lassen. "Ich werde aber sowieso immer mal wieder nach Köln kommen, allein weil ich da viele Events habe in nächster Zeit", merkte die ehemalige Rosenverteilerin an. In der Domstadt lebt Gerda nun schon, seitdem sie sechs Jahre alt war.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juni 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Januar 2019

