Halloween: Schwangere Laura Maria Rypa posiert als Kürbis

Was für ein niedliches Kostüm! Laura Maria Rypa (26) erwartet derzeit ihr erstes Kind mit ihrem Partner Pietro Lombardi (30). Die Influencerin und der einstige DSDS-Gewinner dürfen sich auf einen Sohn freuen. Fast zehn Kilogramm hat die werdende Mutter in der Schwangerschaft schon zugelegt. Bei ihrem Halloweenkostüm kamen ihr diese aber nicht in die Quere – ganz im Gegenteil. Zu einer Halloweenparty erschien Laura nun als Kürbis!

Via Instagram zeigte die 26-Jährige ihren Look. In einer orangefarbenen Leggings und einem Kürbis-Kostüm, das auch noch eine Haube beinhaltete, posierte Laura mit ihren Hunden. Auch diese wurden in Kürbis-Kostüme gesteckt – ebenso wie ihr Partner. Pietro verkleidete sich zwar nicht im klassischen Sinne, trug aber immerhin ein orangefarbenes Hemd mit Kürbis-Aufdruck. Auf einem Polaroid-Foto strahlen die werdenden Eltern einander glücklich an.

Inzwischen kann Laura während ihrer Schwangerschaft am Leben teilhaben. Am Anfang sah das jedoch anders aus. Neben ihrer enormen Übelkeit musste sie sogar ins Krankenhaus. Bei der gebürtigen Düsseldorferin wurden ein Nierenstau, eine Gebärmutterhalsverkürzung und eine Infektion festgestellt, wie sie und Pietro im gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro – On/Off" erzählten.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi an Halloween 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de