In der Küche: So verarbeitete Alfons Schuhbeck sein Urteil

Für Alfons Schuhbeck (73) ist Kochen die beste Medizin! Dem Sternekoch stehen ein paar harte Jahre bevor. Er stand wegen Steuerhinterziehung in Höhe von knapp 2,3 Millionen Euro vor Gericht und ein Urteil wurde bereits gefällt: Ihm wurde eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten auferlegt. Ein harter Schlag, nach dem der TV-Star sich wohl erst einmal erholen musste: Nach dem Urteil zog Alfons sich direkt in die Küche zurück!

"Nach dem Prozesstag ist er in der Küche der Tiroler Stuben gegangen – kochen", erklärte ein Vertrauter aus Alfons Umfeld gegenüber Bild. Demnach soll sich der 73-Jährige nach dem Verlassen des Gerichtsgebäudes auf direktem Wege in sein Lokal begeben haben. Offenbar suchte der Küchenchef nach dem harten Urteil eine vertraute Ablenkung, zumal auch nicht klar ist, wie oft er seiner Lieblingsbeschäftigung am Herd noch nachgehen kann. Bisher ist die Haftstrafe noch nicht rechtskräftig, weshalb noch nicht klar ist, wann Alfons hinter Gitter muss.

Dass Alfons sich zuvor einsichtig und reumütig zeigte, scheint sein Strafmaß nicht beeinflusst zu haben. Ihm sei mittlerweile klar, dass er einiges falsch gemacht habe und nicht gut mit den Geldern umgegangen ist. Er habe bis zuletzt nicht einsehen wollen, dass er "unternehmerisch gescheitert sei". Aber am Gefängnis scheint nun kein Weg mehr vorbeizuführen.

Alfons Schuhbeck, Oktober 2022

Alfons Schuhbeck, Koch

Alfons Schuhbeck, Star-Koch

