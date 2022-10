Mollie King steckt schon mitten in den Baby-Vorbereitungen

Mollie King (35) kann es offenbar kaum erwarten, bis ihr Baby endlich da ist! Im Juni meldete sich die britische Radiomoderatorin mit erfreulichen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie und ihr Partner Stuart Broad erwarten gemeinsamen Nachwuchs. In einem Interview verriet die hübsche Blondine dann, dass das Paar eine Tochter bekommen wird. Wie groß die Vorfreude ist, teilte die Schwangere nun im Netz: Mollie bereitet bereits das Kinderzimmer ihrer Kleinen vor!

Via Instagram teilte Mollie am Donnerstag einen niedlichen Schnappschuss aus dem zukünftigen Kinderzimmer ihrer ungeborenen Tochter. Darauf sieht man die 35-Jährige, wie sie zahlreiche Farben an der Wand ausprobiert. Neben den vielen Farbmustern fällt jedoch vor allem ein niedliches Detail ins Auge: Was einst eine kleine Wölbung war, ist schon längst eine ziemlich pralle Babykugel geworden!

Bevor sie ihre Schwangerschaft mit ihren Followern teilte, versuchte die gebürtige Londonerin ihre Wölbung zu kaschieren. "Bislang habe ich meine Kleider meist etwas größer gewählt und alles getragen, was total dehnbar war und unter dem Bauch lag", verriet Mollie in einem Instagram-Video. Heute ist ihre Körpermitte nicht mehr zu übersehen.

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad im Juni 2022

Instagram / mollieking Mollie King streicht das Kinderzimmer ihrer Tochter

Instagram / mollieking Mollie King, Musikerin

