Paola emotional: Ihr Sohn Alessandro hat bald Geburtstag

Paola Maria (29) wird ganz sentimental. Die YouTuberin macht momentan keine einfache Zeit durch: Nachdem sie und ihr Ex Sascha Koslowski (35) ihre Trennung bekannt gegeben haben, bahnt sich nun langsam ein Rosenkrieg zwischen den beiden an – die einstigen Liebenden packen immer mehr Details übereinander und über die Trennung aus. In dieser Zeit geben vor allem Paolas neuer Partner und ihre zwei Kinder ihr Kraft. Und eines davon hat bald Geburtstag!

In ihrer Instagram-Story teilte Paola ein niedliches Video von ihrem Sohn Alessandro (1), in dem der Kleine mit einem Spielzeugauto spielt – dazu schrieb sie nachdenkliche Zeilen. "Mein Baby wird in zwei Wochen zwei. Ich kann es nicht glauben", kommentierte die 29-Jährige den Clip von ihrem jüngsten Kind.

Ob Sascha seinen Sohnemann an seinem Geburtstag besuchen wird, bleibt abzuwarten. Erst vor wenigen Tagen packte Paola in einem YouTube-Video aus, dass der zweifache Vater aktuell nämlich kaum Kontakt zu seinen Söhnen hat. "Ich kann das gerade nicht. Ich kann die nicht sehen, ich bin verletzt, ich muss erst mal wieder klarkommen", soll er laut seiner Ex gesagt haben.

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

Instagram / paola Paola Maria mit ihren Söhnen Alessandro und Leonardo

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Alessandro, Dezember 2020

