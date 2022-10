Sam Dylan verrät: So aufwendig war seine Halloween-Party

Sam Dylan (31) plaudert aus dem Nähkästchen! Am Donnerstag war es endlich so weit: Der einstige Prince Charming-Kandidat lud zu seiner eigenen Halloween-Party ein. Neben Sharon Battiste (30), Dominik Stuckmann (30), Kate Merlan (35) oder Yeliz Koc (28) folgten viele weitere Stars und Sternchen der Einladung des Gastgebers – und präsentierten sich in ziemlich schaurigen Grusel-Looks! Doch wie viel Aufwand steckt eigentlich hinter so einer Promi-Party? Promiflash hat nachgehakt!

Auch Promiflash war bei Sams Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" in Köln mit von der Partie. Im Interview erklärte der 31-Jährige: "Wir haben im August mit den Vorbereitungen angefangen. Die letzten drei Wochen haben wir jeden Tag daran gearbeitet. Die letzten zwei Tage habe ich jeweils nur zwei Stunden geschlafen. Es ist ein Riesenaufwand", offenbarte der Gastgeber im Interview. So eine Promi-Veranstaltung ist nämlich ganz schön kostspielig. "Allein der rote Teppich und die Beleuchtung im Außenbereich kosten 20.000 Euro. Das sieht schon aus wie auf einer Filmpremiere", staunte Sam selber.

Vor allem der Spaß an der Planung motivierte den Realitystar jedoch, am Ball zu bleiben – immerhin richtet Sam Partys lieber selbst aus, als auf welche zu gehen. "Es ist ein Riesenaufwand und es ist schweineteuer. Ich spare das ganze Jahr dafür. Die Promis kommen, weil sie wissen, dass es gut produziert ist und hochwertig ist", weiß er und betonte, dass er mit seinen Events vor allem für eine ordentliche Portion Glamour sorgen wolle.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Juni 2022

Getty Images Sam Dylan, 2022

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Mai 2022 in Dubai

