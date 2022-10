Stolze Mama: Mariah Carey teilt süße Aufnahme mit Tochter

Mariah Carey (53) teilt süße Posts mit ihrer Tochter Monroe (11)! Vor elf Jahren durften die Musikerin und ihr heutiger Ex-Mann Nick Cannon (42) ihre Zwillinge auf der Welt begrüßen. Seitdem zeigt sich die Diva hin und wieder mit ihrem Nachwuchs in der Öffentlichkeit oder postet niedliche Aufnahmen im Netz – wie auch jetzt: Auf Social Media zeigte Mariah ihren Fans, wie groß ihre Tochter mittlerweile geworden ist!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 53-Jährige einige Bilder mit ihrem Sprössling: Das Mutter-Tochter-Duo genoss am vergangenen Samstag ihre gemeinsame Zeit auf der Premiere der Doku-Serie "The Hair Tales". Für die Veranstaltung trug Mariah ein schwarzes Kleid und High Heels, während ihre Tochter einen glitzernden Rock, schwarze Converse und eine Lederjacke wählte. "Zauberhaft – wie die Mutter, so die Tochter" oder "Unglaublich, wie schnell die Kinder gewachsen sind! So schön!", reagierten daraufhin die Fans in den Kommentaren.

Auch besuchte Mariah gemeinsam mit Monroe und ihrem Zwillingsbruder Moroccan (11) die Filmpremiere von Enola Holmes 2: Für ihren gemeinsamen Auftritt als Trio wählte die "Hero"-Interpretin ein schwarzes kurzes Kleid, das sie mit einer Leggings und High Heels kombinierte. Ihre Kids strahlten hingegen lässig in Oversize-Sweatjacken für die Kameras.

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Kids Monroe und Moroccan, 2018

Instagram / mariahcarey Mariah Carey und ihre Tochter Monroe im Oktober 2022

Getty Images Mariah Carey mit ihren Kindern Moroccan und Monroe Cannon bei der Enola Holmes 2 Premiere

