Zum Geburtstag: Aurora Ramazzotti teilt humorvolle Papa-Pics

Aurora Ramazzotti (25) widmet ihrem Papa einige liebevolle Worte. Im Netz hält die Influencerin ihre Community stets über ihren Alltag auf dem Laufenden. Dabei scheut sie sich auch nicht davor, sich selbst mal auf die Schippe zu nehmen oder unvorteilhafte Bilder von sich zu posten. Auch mit ihren Eltern Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (59) zeigt sie sich immer wieder. Anlässlich des 59. Geburtstagstags ihres Vaters teilte Aurora nun einige humorvolle Schnappschüsse im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 25-Jährige nun eine Reihe an Erinnerungsstücken, die sie gemeinsam mit ihrem Papa abbilden. Neben einigen süßen Aufnahmen des Duos postete Aurora jedoch auch einige humorvolle Fotos. So zeigte ein Schnappschuss den frischgebackenen 59-Jährigen beispielsweise in einer dicken Winterjacke oder neben einer gähnenden Katze. Auch ein Bild aus Eros' jungen Jahren teilte sie mit ihrer Community. "Ein weiteres Jahr voller Elan und Frische. Beste Glückwünsche Papotti", schrieb die Italienerin unter ihrem Post.

In den Kommentaren gratulierten dem "La Cosa Mas Bella"-Interpreten dann auch zahlreiche von Auroras Followern zu seinem Ehrentag. "Ich wünsche ihm, dass er diesen Geist immer beibehält, mit dieser Balance aus Verrücktheit und Weisheit, die ihn zu dem Ramazza macht, den wir alle lieben" oder "Herrlich! Eure Liebe zueinander ist einfach wunderbar!", lauteten nur einige entzückte Nachrichten. Zudem brachten viele Fans ihre Begeisterung über die tollen Schnappschüsse zum Ausdruck.

Aurora und Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti, Musiker

Eros Ramazzotti und seine Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti

