Danni Büchner hatte ein Toilettenproblem bei Halloween-Party

Dieses Kostüm war leider ein Griff ins Klo! Am 27. Oktober lud Sam Dylan (31) erneut zu seiner Halloween-Party ein. Da ließen sich die deutschen Realitystars nicht lange bitten. Neben vielen bekannten Gesichtern schlüpften auch Daniela Büchner (44) und ihre Tochter Joelina Karabas (22) in schaurig-schöne Verkleidungen und präsentierten sich als Skelette. Wie Danni jetzt verriet, hat sie dabei ein wichtiges Kostümdetail jedoch nicht bedacht!

Danni musste an diesem Abend lange einhalten, denn das Kostüm des Realitystars war leider alles andere als praktisch. "Ich kann nicht auf Klo gehen! Ich werde nicht auf Toilette gehen können! Wisst ihr, was das bedeutet?", erzählte sie in einem Interview mit RTL. "Es ist alles einfach ein bisschen eng!", bestätigte ihre Tochter. Trotz der Toilettenproblematik legten die beiden in ihrem Partnerlook einen tollen Auftritt hin und begeisterten in Skelett-Einteiler, schwarzer Strumpfhose und passenden Overknees.

Neben dem Mutter-Tochter-Duo zog auch Gastgeber Sam mit seinem Outfit die Blicke auf sich. Der einstige Prince Charming-Kandidat hatte sich mit rotem Gewand und gruseligem Make-up an diesem Abend als Teufel herausgeputzt. Désirée Nick (66) und Vanessa Mariposa (29) setzten auf sexy Looks. Auch Sharon Battiste (30) warf sich in Schale und erschien als der Joker.

Thomas Schröer / Future Image / ActionPress Daniela Büchner und Joelina Karabas bei dem "Sweet House of Horror 2" Event

Instagram / dannibuechner Kate Merlan und Daniela Büchner, Realitystars

Getty Images Sam Dylan, 2022

